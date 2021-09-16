كيروش يحدد 26 سبتمبر موعدا لإعلان قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل استعدادًا لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وتقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

ويمتلك منتخب مصر في رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل بعد مواجهة كل من أنجولا والجابون، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة وفي رصيده 6 نقاط من انتصارين حققهما على الجابون ثم أنجولا على الترتيب.