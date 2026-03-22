الأحد 22 مارس 2026 3:43 م القاهرة
نتنياهو يدعو العالم للانضمام للحرب بعد زيارة موقع الهجوم الصاروخي الإيراني في عراد

وكالات
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 2:32 م | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 2:32 م

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لموقع الهجوم الصاروخي الإيراني في عراد بجنوب إسرائيل، قادة العالم إلى المشاركة في الحرب على إيران، مشيراً إلى إطلاق طهران لصاروخ استهدف القاعدة العسكرية البريطانية-الأمريكي في المحيط الهندي دييجو جارسيا.

وقال نتنياهو إن الهجوم غير الناجح على القاعدة البعيدة "تظهر أن إيران تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى مسافات أبعد مما كان يعتقد سابقاً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "أطلقوا صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على دييجو جارسيا، لديهم الآن القدرة على الوصول إلى أعماق أوروبا"، على حد قوله.

وأضاف: يضعون الجميع في مرمى نيرانهم، ويوقفون مساراً بحرياً دولياً، وممراً للطاقة، ويحاولون ابتزاز العالم بأسره، بحسب تعبيره.

وخلف الهجوم الصاروخي الإيراني على جنوب إسرائيل وتحديدا على مدينتي ديمونا وعراد دمار كبير، فيما يواصل رجال الإسعاف البحث بين الأنقاض في عراد عن مفقودين بعد الإعلان عن سقوط عشرات الجرحى.

