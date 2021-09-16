تابلوهات فنية راقصة لفرقة مطروح للفنون الشعبية في صيف بلدنا

عرضت فرقة مطروح للفنون الشعبية اليوم الأربعاء بالمسرح المكشوف فى الاجتماعى بمطروح، تابلوهات فنيه راقصه تعبر عن التراث والفلكلور البدوى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة صيف بلدنا، التى تنظمها هيئة قصور الثقافة.

وأكد صالح يونس مدير عام النادي الاجتماعي، أن عروض تمت لليوم الثاني على التوالي، وتضمنت فعاليات عرض فنى لفرقة مطروح للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية بمصاحبة أغان بصوت سلومة عبدالله وموسى مطرف وفقرات غنائية للفنان يحيى عبد الله والفنان ياسر الدربالى.

كان المسرح المكشوف، شهد عروضا غنائية واستعراضية لكل من فرقتى اوبرا عربى، مع انطلاق فعاليات المبادرة وسط حضور وإقبال جماهيري كبير، وأن العروض مستمرة مجانا حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.