تأجيل بدء فترة إعداد مصر المقاصة للمرة الثانية

اضطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بقيادة تامر مصطفى إلى تأجيل بدء فترة إعداده للموسم الجديد بسبب الإصلاحات التي يخضع لها استاد الفيوم.

وكان من المنتظر أن يبدأ فريق مصر المقاصة فترة إعداده الأسبوع الماضي قبل تأجيلها أمس الأربعاء ثم التأجيل الثاني إلى يوم السبت القادم باستاد الفيوم بعد غياب دام لسنوات طويلة كان يتدرب خلالها الفريق الفيومي بالقاهرة.

وأنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات التعاقد مع تامر مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق الفيومي في الموسم المقبل، خلفا لمحمد عبد الجليل ويبدأ المسئولية الفنية مع بداية فترة إعداد الفريق.