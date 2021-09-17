قال المطرب أحمد شيبة، إن حياته مليئة بسطور العذاب، معقّبًا: "مريت بكل حاجة".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "cbc"، مساء الخميس: "أنا اشتغلت كل حاجة لكن بالحلال.. اشتغلت سمكري، شغلانها كلها فن".



وأوضح أن يغني كهواية لكنّه كان يحاول تأمين مستقبله، مشيرًا إلى أن عمله بالسمكرة لم يدم طويلًا.



ولفت إلى أنه عمل سمكري في ليبيا، وتابع: "كان فيه حد صاحب بنزينه، بيجيب عربيات عاملة حوادث وإحنا نصلحها وأنا زميل ليا".



وذكر أنه كان يعود من ليبيا كإجازة كل شهر للاطمئنان على والدته، ثم يعاود السفر مرة أخرى، موضحًا أنه وزميله افتتحا ورشة للسمكرة لكنهما لم يستمرا بعدما فضّل زميله العودة إلى ليبيا.