تايلاند تسجل 13 ألفا و897 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، تسجيل 13 ألفا و897 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و434 ألفا و237 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أنه خلال الفترة نفسها توفي 221 شخصا إثر إصابتهم بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 14 ألفا و953 حالة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ مليونًا و290 ألفا و556 متعافيًا منذ بدء الوباء في البلاد.