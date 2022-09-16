جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي رقم 2 برئاسة مدير الإدارة الثانية لجمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 923 اشتبه مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب صيني الجنسية نظرا لارتباكه وكثرة تردده.

وقد تم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص ورئيس القسم فأفاد بوجود كثافات متماثلة.

وقام مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 400 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع مخبأة أسفل الأطعمة داخل الكراتين والأمتعة الخاصة به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.