عصام إمام لـ«الشروق»: بدء جلسات تحضير فيلم «الواد وأبوه» للزعيم عادل إمام بعد أسبوعين

حرص المنتج عصام إمام، على نفي الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن غياب شقيقه الزعيم عادل إمام عن الفن، وأنه لن يقدم أي عمل فني خلال الفترة المقبلة.

وأكد عصام إمام في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الزعيم سيقدم فيلم «الواد وأبوه» قريبا، قائلا: «احنا شغالين على الفيلم، وكمان أسبوعين تلاتة هنبدأ في قعدات التحضير عشان نبدأ في التصوير».

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام بخير، قائلا: «هو زي الفل وتمام التمام ومفيش حاجة خالص، وأنا مش هقعد أرد على كل حد، وأنا برد عشان أطمن الناس على صحة الزعيم وأطمن الجمهور والمحبين عليه في كل حتة في العالم؛ لأن بيجيلي مكالمات من أستراليا وأمريكا بيطمنوا عليه، لكن هو بخير».

وأعلن الناقد الفني طارق الشناوي خلال إحدى البرامج التلفزيونية، أنه من المستحيل رؤية الزعيم عادل إمام في عمل فني قريبا، لكن مازال هناك أمل أن راه، وأن فيلم «الواد وأبوه» معلن عنه منذ أكثر من سنة ولم يتم البدء فيه حتى الآن، قائلا: «محمد امام أعلن أن فيلمه القادم لن يكون الواد وأبوه، وهناك تأجبل واضح للفيلم» على حد تعبيره.