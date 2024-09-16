خارجية فلسطين: إرهاب المستوطنين ضد مدرسة الكعابنة امتداد لجريمة التطهير العرقي في الضفة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتداءاتهم المتواصلة على التجمعات البدوية في الأغوار، بما في ذلك هجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا هذا اليوم.

وذكرت في بيان لها، أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفين أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وقالت الوزارة، إنها «تتابع باهتمام كبير حرب الإبادة على شعب فلسطين وجريمة التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة مع الدول ومكونات المجتمع الدولي، حتى تتحمل جميع الأطراف مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه».

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه شعب فلسطين، من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على فلسطين، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.

وأصيب 7 فلسطينيين بجراح، صباح الاثنين، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي عرب الكعابنة وطلبة مدرسة المعرجات الأساسية شمال غرب أريحا.

وبحسب موقع «السبيل» الفلسطيني، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الطلبة والمعلمين وأوثقوا رباط مدير مدرسة عرب الكعابنة.

وأضاف أن المستوطنين حاصروا المدرسة واحتجزوا من فيها وسط عمليات تنكيل بالطلبة والمعلمين، التي تقع منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا على بعد 6 كيلو.