كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن رغبة أعضاء رابطة الأندية في إقامة نسخة استثنائية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "رابطة الأندية دعت الأندية لاجتماع يوم 18 سبتمبر الجاري، هذا الاجتماع اُتخذ قراره قبل نهاية الدوري الماضي حتى نناقش شكل الدوري الجديد، نسعى أن يكون الموسم القادم استثنائيًا".

وأضاف: "لو بدأنا الدوري بنفس سيناريو الموسم الماضي سنبدأ في شهر 10 وينتهي في شهر سبتمبر 2025، وهذا الوضع سيستمر لسنوات عديدة قادمة، وبالتالي أردنا أن يكون هناك قرارًا للأندية مع الشركات الراعية".

وأكمل: "أعضاء رابطة الأندية جميعهم موجودين، ولا أعلم من سيحضر بالتحديد للاجتماع لكن الرابطة دعت جميع الأندية، ووارد أن يحضر الجميع ووارد أن يعتذر البعض".

وواصل عضو رابطة الأندية: "يجوز أن تضع الرابطة الحالية شكل الدوري وتأتي رابطة جديدة بعدها هذا طبيعي، لأن الرابطة ليست صاحبة القرار في شكل الدوري وهناك شركاء مثل اتحاد الكرة ولجنة الحكام والشركة الراعية والشركة الإعلامية جميعهم مشاركين مع الـ18 ناد في القرار، فلا يمكن أن يكون للرابطة قرار فردي".

وانتقل ثروت سويلم للحديث عن نهائي كأس مصر في نسخته الأخيرة قائلا: "نهائي كأس مصر الماضي لم يكن بالشكل الجيد لعدم وجود الأهلي والزمالك".

واستكمل: "أي راعي لكأس مصر يريد تواجد الأهلي والزمالك، ومن الوارد تعديل لائحة كأس مصر خصوصًا مع وجود اتحاد كرة جديد وانسحاب الأهلي من النسخة الماضية".

واختتم: "من مصلحة اتحاد الكرة تعديل لائحة كأس مصر، ليس لمصلحة الأهلي ولكن لمصلحة المسابقة نفسها والحفاظ على بطولة من أقدم البطولات".