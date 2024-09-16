دونالد ترامب ينسب محاولة اغتياله إلى خطاب بايدن وهاريس

نسب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، تعرضه لما بدا أنه محاولة اغتيال ثانية، إلى خطاب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وقال ترامب عبر شبكة «فوكس نيوز»، اليوم الاثنين، أن المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك بناء على ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: «خطاب بايدن وهاريس يؤدي إلى تعرضي لإطلاق نار».

وسبق أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن ترامب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال، الأحد، في فلوريدا، حيث أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة أنه آمن ولم يُصب بأذى.

وأكد جهاز الخدمة السرية أن واحدا أو أكثر من عملائه فتحوا النار على مسلح تم رصده على تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب، وقد عُثر على "بندقية من طراز «آيه كيه 47» مع منظار، بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع «جوبرو».