 دونالد ترامب ينسب محاولة اغتياله إلى خطاب بايدن وهاريس - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2024 7:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

دونالد ترامب ينسب محاولة اغتياله إلى خطاب بايدن وهاريس


نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 6:30 م

نسب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، تعرضه لما بدا أنه محاولة اغتيال ثانية، إلى خطاب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وقال ترامب عبر شبكة «فوكس نيوز»، اليوم الاثنين، أن المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك بناء على ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: «خطاب بايدن وهاريس يؤدي إلى تعرضي لإطلاق نار».

وسبق أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن ترامب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال، الأحد، في فلوريدا، حيث أفادت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة أنه آمن ولم يُصب بأذى.

وأكد جهاز الخدمة السرية أن واحدا أو أكثر من عملائه فتحوا النار على مسلح تم رصده على تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب، وقد عُثر على "بندقية من طراز «آيه كيه 47» مع منظار، بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع «جوبرو».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك