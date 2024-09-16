رئيس حزب العمل الإسرائيلي: نتنياهو مجرم

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان وصفه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"المجرم"، وتأكيده ضرورة تقديمه للمحاكمة.

وقال جولان: "لا توجد فرصة في العالم لأن أجلس مع بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء فهو مجرم ويجب أن يقدم للمحاكمة".

وأضاف: " وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش هما أعداء الصهيونية ولا ينبغي السماح لهما بقيادة البلاد"، مؤكدا أنه لن يكون مستعدا للجلوس معهما.

وأمس الأحد، قال باحث إسرائيلي إن استمرار صمود حركة حماس في قطاع غزة، واحتفاظها بقدراتها الأساسية أمام ضربات الجيش الإسرائيلي، يقود إلى حرب استنزاف طويلة تضع صناع القرار الإسرائيلي بين خياري التوصل إلى صفقة مؤلمة، أو استمرار الصراع دون حسم واضح، بما قد يشكل كارثة جديدة لإسرائيل.

واعتبر رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان في جامعة تل أبيب، ميخائيل ميليشتاين، في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، لم تتبنَّ نهجا أكثر واقعية تجاه غزة، بل اعتمدت على تصورات جديدة غير مدروسة".