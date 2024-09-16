المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يصل إلى إسرائيل

وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكشتاين، صباح الاثنين، إلى إسرائيل لبحث التطورات في جبهة لبنان.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وسيجري المبعوث مباحثات مع المسئولين الإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية بين تل أبيب وحزب الله، ومنع احتمالية اندلاع حرب شاملة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن زيارة هوكشتاين، تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس جو بايدن، لمنع فتح جبهة جديدة مع حزب الله اللبناني.

وجاءت تصريحات كيربي، بعد أيام من تحذير آخر من مسئول أمريكي كبير، من احتمال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، قائلا إن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى «عواقب كارثية ونتائج غير متوقعة».

وتحدث المسئول على هامش القمة السنوية لتعزيز الحوار بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة في واشنطن، وقال: «لا يوجد شيء اسمه حرب متحكم بها. إنها ليست لعبة. لا أشك في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن على كلا الجانبين أن يفهما أن العواقب ستكون وخيمة».