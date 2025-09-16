روبيو: الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية.

وأضاف روبيو: "كان لقائي بعائلات الأسرى خلال زيارتي للقدس مؤثرا وعلى حماس إطلاق سراح جميع الأسرى أحياء وأمواتا فورا"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قرأت للتوّ أخبارا بأن حماس نقلت المختطفين إلى سطح الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الاجتياح البري لإسرائيل، هذه كارثة بشرية".

وأضاف: "(على حماس) ألا تقوم بذلك وإلا فإن كل الرهانات لاغية، أطلقوا سراح جميع المختطفين الآن".

ويأتي ذلك فيما شهدت مدينة غزة ليلة دامية بفعل القصف الوحشي الذي أوقع 38 شهيدا منذ منتصف الليل في القطاع 35 منهم بمدينة غزة؛ وذلك بهدف دفع السكان للنزوح قسرا نحو جنوب القطاع.

وحتى مساء أمس، نزح أكثر من 350 ألف غزي قسرا وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية في تل ابيب إلى أنه مع تقدم المناورة، سيزداد إخلاء السكان من المدينة بشكل طفيف.

وأفاد فلسطينيون بسقوط العديد من الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض. وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن الغارات تُشنّ لإتاحة دخول آمن للقوات البرية إلى المدينة قريبًا.

وتُظهر اللقطات سماء مدينة غزة ملتهبة بفعل القصف العنيف للمباني المدمرة التي يعيش فيها المواطنين.

وشوهدت قوات الاحتلال وهي تطلق قنابل مضيئة وتقصف بالمدفعية شمال قطاع غزة، ووفقًا لتقرير، نُفذ 37 هجومًا بما في ذلك من طائرات هليكوبتر قتالية - خلال عشرين دقيقة.