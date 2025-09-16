وفاة الممثل والمخرج الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار روبرت ردفورد

توفي الممثل والمخرج الأمريكي، الحائز على جائزة الأوسكار والأب الروحي للسينما المستقلة باعتباره مؤسس مهرجان صن دانس السينمائي، روبرت ردفورد، عن عمر ناهز 89 عاما.

وقالت المتحدثه باسمه سيندي بيرجر في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ريدفورد توفي: "في منزله في ساندانس في جبال يوتا - المكان الذي أحبه، محاطًا بأحبائه"

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وبعد صعوده إلى النجومية في ستينيات القرن العشرين، كان ريدفورد أحد أكبر نجوم السبعينيات بأفلام مثل "المرشح" و"كل رجال الرئيس" و"الطريقة التي كنا عليها"، متوجا ذلك العقد بحصوله على جائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم "أناس عاديون" عام 1980، والذي فاز أيضًا بجائزة أفضل فيلم في عام 1980.