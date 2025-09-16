بريطانيا: هجوم إسرائيل الجديد على غزة غير مسئول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن الهجمات البرية التي شنّها الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة "غير مسئولة ومروّعة".

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء.

وأضافت كوبر: "الهجوم الجديد للجيش الإسرائيلي على غزة غير مسئول ومروّع تماما".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء، وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتعريض الأسرى المتبقين للخطر".

وتابعت: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ومساعدات إنسانية غير محدودة، وسبيل إلى سلام دائم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شروعه بعملية برية واسعة في أرجاء مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بدأت أنشطة القوات وفق الخطة العملياتية ومن المقرّر أن تتوسّع تبعًا لتقييم الوضع".

وجاء ذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي عنيف على مدينة غزة، حيث عاش الفلسطينيون ليلة دامية استشهد خلالها 46 شخصًا، فيما أصيب وفُقد آخرون، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، وتفجير روبوتات مفخخة لنسف منازل ومبانٍ سكنية شمال غربي المدينة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.