الصحة تنظم مؤتمر «من الأداء إلى التميز» لمتابعة وتطوير أداء قطاع الطب العلاجي

نظمت وزارة الصحة والسكان مؤتمر «من الأداء إلى التميز» خلال الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر 2026، بحضور مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بهدف متابعة أداء قطاع الطب العلاجي واستعراض الإنجازات ومناقشة آليات تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، أن القطاع شهد تطورًا ملحوظًا أسهم في تقديم الخدمات داخل المحافظات وتقليل الحاجة إلى نقل المرضى، حيث قدم الخدمات لنحو 7 ملايين مواطن خلال العام الماضي مع تسريع إصدار التقارير الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، أن التحول في المنظومة الصحية انعكس إيجابًا على قطاعات الرعاية، خاصة مع تطبيق التأمين الصحي الشامل وعمل المجلس الصحي المصري منذ 2021.

وأشادت الدكتورة أميرة يسن، نائبة محافظ الإسكندرية، بجهود الوزارة في تطوير الخدمات، بينما أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ارتفاع القرارات الطبية بنسبة 40% وانخفاض قوائم الانتظار.

وأشار كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إلى أهمية تكامل الجهود والشراكة مع الوزارة لدعم الأنظمة القائمة وضمان جودة الخدمات للجميع.

واستعرض المؤتمر التوسع في الخدمات العلاجية، حيث وصل عدد مستشفيات القسطرة القلبية إلى 23، و وحدات السكتة الدماغية إلى 60 (215 سريرًا)، ووحدات التخاطب والسمعيات إلى 30، مع إدخال الغسيل البريتوني في 6 مستشفيات للأطفال وحديثي الولادة.

كما حققت منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة شهادتي الأيزو، واستقبلت أكثر من مليون مكالمة و800 ألف حالة، بطاقة استيعابية تضم 2386 سرير رعاية و742 حضانة، بينما بلغ عدد بنوك الدم 335 بنكًا.

وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل لتبادل الخبرات، واختتم بتكريم عدد من القيادات الصحية تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.