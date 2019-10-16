 قائد بقوات سوريا الديمقراطية: ترامب لم يعارض اتفاقا مع دمشق لصد الهجوم التركي - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

قائد بقوات سوريا الديمقراطية: ترامب لم يعارض اتفاقا مع دمشق لصد الهجوم التركي

بيروت (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:48 م

ذكر مظلوم كوباني القائد العسكري بقوات سوريا الديمقراطية أن الرئيس ألأمريكي دونالد ترامب لم يعترض على اتفاق أبرمته القوات التي يقودها الأكراد مع الحكومة السورية لحماية سوريا من الهجوم التركي.

وقال في مقابلة مع تلفزيون روناهي الناطق بالكردية يوم الأربعاء إن روسيا ستضمن ذلك الاتفاق الذي سيمهد الطريق أمام حل سياسي يمكن أن يضمن حقوق الأكراد في سوريا.

وأضاف كوباني أن الاتفاق يلزم القوات الحكومية السورية بالانتشار في أنحاء منطقة الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا وأن التقارير التي تحدثت عن تسليم قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مناطقهم للقوات الحكومية غير صحيحة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك