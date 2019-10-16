 المنياوي : جاهزون للحدود ولا توجد مواجهة سهلة بالدوري - بوابة الشروق
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المنياوي : جاهزون للحدود ولا توجد مواجهة سهلة بالدوري

زياد الميرغني
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:15 م

أكد صبري المنياوي مدير الكرة للإسماعيلي، أن الفريق يواصل استعداداته على أكمل وجه للقاء حرس الحدود والمقرر له مساء الجمعة على ملعب ستاد الإسماعيلية في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

وقال منياوي :"حرس الحدود من الفرق الصعبة وكانت له نتائج جيدة معنا الموسم الماضي، نعرف نقاط القوة والضعف لديه،جميع مباريات الدوري باتت في غاية القوة والدليل على ذلك تعادل الزمالك أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري رغم فارق المستوى".

وأضاف :"لا نفكر في البطولة العربية الآن، كل تركيزنا الفترة الحالية في مباراة حرس الحدود".

وأتم :"الجهاز الفني حريص على متابعة مباريات الناشئين، فقد أصبح يضم مزيجا من اللاعبين أصحاب الخبرات والناشئين".


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