تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الأرصاد -في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء- إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

بورسعيد 24 29

الإسكندرية 23 28

شرم الشيخ 29 38

أسوان 29 38

كاترين 17 28

الإسماعيلية 22 33