البحرية الليبية تنقذ 90 مهاجرا شرق طرابلس

أفادت البحرية الليبية اليوم الأربعاء، بأنها أنقذت 90 مهاجرا غير شرعي شمال غرب مدينة الخمس شرق طرابلس.

وقالت البحرية، في خبر نشره مكتبها الإعلامي ظهر اليوم، إن بلاغا ورد إليها أمس الثلاثاء من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب يحمل مهاجرين غير قانونيين.

وأضافت أن "الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل بطرابلس أبحر صباح الأمس في مهمة بحث وإنقاذ، وبعد عملية جرت وسط ظروف اضطراب شديد للبحر تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي على بعد 95 ميلا شمال غرب مدينة الخمس، وعلى متنه 90 مهاجرا غير قانوني، بينهم سبعة نساء، اثنتان منهن حوامل".

وبحسب مكتب الإعلام ، فإن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية، وأغلبهم من الصومال، دون تحديد الجنسيات الأخرى.

وأكد المكتب نقل المهاجرين صباح اليوم إلى نقطة الحميدية التابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس، حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات، مشيرا إلى نقل النساء الحوامل إلى أحد المستشفيات، في حين لايزال المهاجرون بالنقطة في انتظار وصول حافلات إحدى مراكز الإيواء العاملة لاستلامهم.