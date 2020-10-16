دراسة: ثلث المواليد المصابين بكورونا تلقوا العدوى أثناء فترة الحمل والولادة

أفادت دراسة حديثة بأن الثلث فقط من المواليد الجدد المصابين بالفيروس، تلقوا العدوي أثناء الحمل أو خلال عملية الولادة، بينما تلقي الأغلبية (70%)، العدوى فى الفترة بعد الولادة من مصادر مختلفة كالزوار والأطباء أو الأم نفسها.

ويقول دانلى دلوكا مدير الرعاية المركزة للولادة فى مستشفى أنتوان بيلكلر الفرنسية والمشارك بالدراسة لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه من المهم التعرف على أسباب وطبيعة إصابة المواليد الجدد بالفيروس بالرغم من ندرة ذلك لهذا أجريت الدراسة فى فرنسا على 176 مولودا مصابا بكورونا.

وذكرت الدراسة أن نصف المواليد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة رغم كونهم إيجابيين فى تحليل اكتشاف الفيروس بينما 64% من المواليد المصابين تظهر الرئة لديهم بشكل غير صحى فى صور الأشاعات.

وأضافت الدراسة أن 52% من المصابين لديهم مشاكل فى التنفس و44% أصيبوا بأعراض حمة، كما أصيب 36% منهم بمشاكل هضمية مثل القيء وأصيب 17% بمشاكل عصبية متنوعة.

ويشير دلوكا إلى أن معظم الأطفال لم تكن إصاباتهم خطيرة وتم تعافيهم سريعا باستثناء القليلين، بينما توفى 3 منهم فقط.

وأكدت الدراسة عدم وجود مخاطر كبيرة من إرضاع الأم لطفلها ما لم تكن الأعراض بادية عليها إلا أنه من الأفضل إبعاد الطفل عن الأم المصابة بالأيام الأول لكون ذلك بحسب الدراسة قلل احتمال تلقى المولود العدوى ب5 مرات.