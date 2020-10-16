 الأزهر يدعو لسن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة - بوابة الشروق
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الأزهر يدعو لسن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد بدراوي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:35 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:35 م

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

وأكد الأزهر في بيان الليلة، رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددًا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وشدد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة، كما يدعو الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين.

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