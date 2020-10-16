رئيسة بيوكون للأدوية: الهند لديها القدرة على زيادة اختبارات كورونا بمعدل 10 أضعاف

قالت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة "بيوكون" الهندية للصناعات الدوائية كيران مازومدار شاو، إن الهند لديها القدرة على زيادة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، في خطوة قد تساعد في كبح موجة ثانية من الوباء وتجنب إغلاق غير مجد اقتصاديا.

وأضافت مازومدار شاو خلال مشاركتتها في منتدى بلومبرج الهند الاقتصادي أمس الخميس، أن الاستعانة باستراتيجية "تجميع العينات" التي يمكن أن تشمل ما يصل إلى 10 أشخاص دفعة واحدة، قد تساعد البلاد على زيادة إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بمعدل 10 أضعاف.

وأوضحت مازومدار شاو أن هذه الاستراتيجية تزيد من عدد الأشخاص الذين يمكن إجراء الاختبارات لهم باستخدام نفس القدر من الموارد ولكنها تؤتي ثمارها بشكل جيد في المجتمعات التي تشهد معدلات انتشار منخفضة للفيروس.

كما اقترحت رئيسة الشركة الهندية "بيوكون" استخدام هذه الاستراتيجية إلى جانب اختبارات المستضدات السريعة الأكثر انتشارًا.

وتابعت مازومدار شاو قائلة: "نحن نجري اختبارات أقل بكثير من مستويات الاختبار في البلدان الأخرى....نحتاج إلى تكثيف اختباراتنا".

ومضت قائلة: "إن عدد الحالات النشطة في هذه المرحلة تحت السيطرة، ولكن إذا بدأت الحالات النشطة في الارتفاع، فليس لدينا القدرة ببساطة."

وأشارت مازومدار شاو إلى أن الهند، التي فرضت في مارس الماضي أكبر إغلاق على مستوى العالم لكبح تفشي الوباء، قد فوجئت بارتفاع عدد الإصابات عندما بدأت في إزالة القيود. وقد أصيب حتى الآن أكثر من 7 ملايين شخص في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بمرض كوفيد-19، لتصبح بذلك ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.