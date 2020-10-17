موسكو تسجل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيلها في العاصمة موسكو، 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا.



وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 56 حالة جديدة مقابل 54 في بيانات أمس الخميس، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.



وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5906 أشخاص، بعد أن كانت 5850 في الإحصائية السابقة.



وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 352995 إصابة مؤكدة، بينها 270226 حالة شفاء.



وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الجمعة 5049 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.



ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 15150 إصابة و232 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.



وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الجمعة، أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.



ولم يتلق اللقاح حتى اليوم أي مواطن روسي باستثناء من شارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بانتظار أن تنتهي مرحلة التصنيع اللازمة للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين وتوفير المنتجين دفعات قادرة على تغطية الحاجة المحلية.



وفي وقت سابق أكد مدير مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبرج، أنه في حالة نجاح التطعيم الجماعي، فإن انتشار فيروس كورونا في روسيا سيتوقف بحلول نوفمبر 2021.