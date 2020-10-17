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بلجيكا.. إغلاق المطاعم وحظر التجول لمكافحة تفشي كورونا

الكورونا في بلجيكا - ارشيفية
الكورونا في بلجيكا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:36 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:36 م
أقدمت الحكومة البلجيكية على إغلاق جميع المطاعم والحانات لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بعد اجتماع أزمة اليوم الجمعة أنه سيكون هناك أيضا حظر تجول على مستوى البلاد من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وسيعمل المواطنون في المنزل حيثما أمكن ويكونوا على اتصال وثيق بشخص واحد فقط خارج منزلهم.

وبلغ متوسط الإصابات اليومية الجديدة لمدة سبعة أيام ما يقرب من 6000 في بلجيكا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم، حظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 8 مساء ( بالتوقيت المحلي)، وإلغاء أسواق عيد الميلاد.

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