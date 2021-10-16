 صلاح يهدي ماني هدفه الـ 100 في البريميرليج بأسيست مذهل - بوابة الشروق
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صلاح يهدي ماني هدفه الـ 100 في البريميرليج بأسيست مذهل

محمد ثابت
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 1:49 م | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 1:52 م

سجل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، هدفه المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بصناعة رائعة من زميله في الريدز محمد صلاح.

ونجح ماني في افتتاح التسجيل لصالح ليفربول في شباك واتفورد من خلال تمريرة ساحرة من محمد صلاح لم يجد النجم السنغالي صعوبة في إسكان الكرة في الشباك ليدخل نادي المائة في البريميرليج.

وأشار موقع «أوبتا» المتخصص في إحصاءات كرة القدم، عن رقم مميز للغاية سجله ماني بوصوله للهدف رقم 100، حيث أصبح السنغالي ثالث لاعب في البريميرليج يصل للهدف مائة دون أي ركلات جزاء خلف ليس فرديناند 149وإميل هيسكي 110 هدف.


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