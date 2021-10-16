داعش يتبنى تفجيرا انتحاريا استهدف مسجدا للشيعة جنوبي أفغانستان

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا شيعيا جنوبي أفغانستان، والذي راح ضحيته 47 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بجروح.



وذكر التنظيم الإرهابي - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن اثنين من أعضاء التنظيم أطلقا الرصاص وقتلا حراس الأمن الذين يحرسون مدخل مسجد "فاطمة" بولاية (قندهار) جنوبي أفغانستان؛ إذ قام أحدهما بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته عند مدخل المسجد وقام الأخر بتفجيرها بالداخل.



وكشف تنظيم داعش - في بيانه الذي نشره عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له - عن أسماء الانتحاريين اللذين قاما بالهجوم.



ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من وقوع انفجار مماثل في مسجد شيعي في ولاية "قندوز" بشمال البلاد تبناه تنظيم داعش الإرهابي أيضا وراح ضحيته 46 شخصا.