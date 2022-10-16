وكيل تعليم الوادي الجديد: نعمل جاهدين لرسم البسمة على وجوه طلاب التربية الخاصة

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أننا نعمل جاهدين لرسم البسمة على وجوه طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ونسعد بمشاركتهم جميع المناسبات ونسعى دائما لتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وسط بيئة تعليمية آمنة وجذابة لقضاء وقت سعيد وممتع داخل المدرسة.



وأضاف حسن، خلال احتفال مدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأحد، بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية وإدارة التربية الخاصة بالمديرية، أنه يتم الحرص على تنفيذ الأنشطة والفاعليات المختلفة لطلاب التربية الخاصة وجميع الطلاب بالمدارس.



وأشار إلى أن الإحتفالية تضمنت مجموعة من الفقرات الخاصة بتلك المناسبة العطرة، والتي أضفت سعادة غامرة على وجوه الطلاب، وكان لها أبلغ الأثر فى نفوس الجميع، بالإضافة إلى توزيع الحلوى على جميع طلاب المدرسة وسط أجواء من السعادة والبهجة.