روسيا ترسل 9 آلاف جندي إلى بيلاروسيا من أجل القوة المشتركة الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال أول دفعة من الجنود إلى بيلاروسيا للقوة المشتركة الجديدة التي تهدف إلى حماية الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد، عن متحدث باسم وزارة الدفاع في مينسك القول إن "طلائع الجنود الروس وصلت إلى بيلاروس، وستستغرق عملية النقل عدة أيام، وسيصل العدد الإجمالي إلى ما هو أقل من 9000 فرد بقليل".

وكان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أعلن يوم الإثنين الماضي تشكيل قوة محلية مشتركة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه القوة ستضطلع بحماية الحدود البيلاروسية نظرا للتوترات المتنامية.

ولا يزال مراقبون عسكريون يعتبرون أن تدخل بيلاروسيا في الحرب غير مرجح، حيث يرون أن مثل هذه الخطوة غير الشعبية ربما تؤدي إلى زعزعة موقف لوكاشينكو في السلطة.

ومن ناحية أخرى، سيؤدي نشر قوات روسية وبيلاروسية على الحدود مع أوكرانيا إلى إجبار كييف على نقل قوات من شرق وجنوب البلاد شمالا إلى الحدود مع بيلاروس.