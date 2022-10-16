 مجلس الدوما: يتعين على أوكرانيا والغرب الاعتراف بانضمام الأقاليم الجديدة إلى الاتحاد الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الدوما: يتعين على أوكرانيا والغرب الاعتراف بانضمام الأقاليم الجديدة إلى الاتحاد الروسي

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 11:50 ص

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي اندريه كرستوفالا، اليوم الأحد، على ضرورة اعتراف أوكرانيا والدول الغربية بانضمام الأقاليم الجديدة إلى الاتحاد الروسي.

وقال كرستوفالا - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - إن روسيا ستستمر في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكافة السبل، معتبرا أن نقل الأطفال والمسنين من مناطق خطوط التماس يهدف للحفاظ على حياتهم.

وكانت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية في روسيا، صادقت على مشروعات قوانين دستورية بقبول إقليمي دونيتسك ولوجانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيا للانضمام إلى روسيا.


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