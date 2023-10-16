إيقاف وإزالة 213 حالة تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لها في مهدها بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السياق، تم إزالة 132 حالة تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في مراكز "العدوة، مغاغة، بني مزار"، منها 39 حالة بقرى "بني عامر، نزلة رمضان، بني وركان" التابعة لقرية عطف حيدر، وقرية الشيخ مسعود، و15 حالة تعد على الأرض الزراعية في قريتي "طنبدي، وآبا"، وبحي غرب مغاغة، بالإضافة إلى إزالة 78 حالة تعد وبناء بدون ترخيص بقرى "صندفا، الحسينية، شلقام، بني علي بمركز بني مزار".

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز "مطاي، سمالوط، المنيا"، 81 حالة تعدِ، منها 38 حالة بناء مخالف بقرى "بردنوها، أبوعزيز، أبوان، وحي غرب مدينة مطاي"، و30 حالة تعد بالبناء المخالف بقرى "شوشة، منقطين، قلوصنا، وأحياء بمدينة سمالوط"، بالإضافة إلى 13 حالة تعد بقرى "طوخ الخيل، وبني محمد سلطان" بمركز المنيا.