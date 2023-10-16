الرئيس السيسي يدعو قادة العالم لحضور قمة القاهرة للسلام السبت 21 أكتوبر

أعلنت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023؛ تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.



وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": تعد هذه القمة فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.



ويشهد هذا الحدث الرفيع المستوى حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.



دعوة أمير قطر والرئيس الأمريكي



كما تسلم تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، دعوة من الرئيس السيسي للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، المزمع عقدها في مدينة القاهرة في 21 أكتوبر الجاري.



كما أكدت مصادر أمريكية حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن فعاليات القمة.