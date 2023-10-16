استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 33 ألفا و500 جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 33 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1960 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1930 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 1860 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1920 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1955 جنيها

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1940 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 2105 جنيهات.