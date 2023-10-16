بيسكوف: الرئيسان الروسي والصيني يبحثان في بكين الوضع الدولي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج سيعطيان اهتماما كبيرا للوضع الدولي خلال اجتماع يُعقد في الصين، بعد أن أصبح دور كلا البلدين على الساحة الدولية أكثر بروزا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله اليوم الاثنين: "إنهما سيعيران اهتماما كبيرا لذلك، لأن كلا من روسيا والصين يقومان بدور مهم للغاية في الشؤون الدولية وأصبح هذا الدور أكثر بروزا".

ومن المقرر أن يزور بوتين الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الذي تستضيفه بكين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.