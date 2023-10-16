السفير الفلسطيني في ألمانيا ينتقد تقييد الفعاليات التضامنية مع فلسطين

انتقد السفير الفلسطيني في العاصمة الألمانية برلين ليث عرفة، تقييد الفعاليات التضامنية مع فلسطين في ألمانيا.

وقال عرفة في تعليق صادر في برلين اليوم الاثنين: "أشعر بقلق عميق حيال رد الفعل المبالغ فيه على مظاهرة مناوئة للحرب جرت في برلين أمس".

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن مظاهرة "فلسطين الحرة" كانت دعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وللحفاظ على حقوق الإنسان".

وتابع عرفة: "من المحزن أن يتم تقييد هذه الدعوات بطريقة تتعارض مع قيم المجتمعات الحرة"، مشيرا إلى أن فلسطينيا-ألمانيًا قُتِل أخوه الأسبوع الماضي في غارة إسرائيلية على قطاع غزة ذكر له أنه يشعر أن ألمانيا ستحرمه من حق الحزن على أخيه.

وكانت السلطات الألمانية سمحت بإقامة وقفة احتجاجية في ساحة بوتسدام في برلين أمس الأحد، واستغلت مجموعات أخرى هذه الوقفة للحشد ما أدى إلى تجمع نحو 1000 شخص حمل العديد منهم الأعلام الفلسطينية ولافتات تنتقد إسرائيل وكان الجو محموما في المسيرة.

واعتبرت الشرطة هذه المظاهرة غير مصرح بها نظرا لحظر سابق على التجمعات، وتدخلت الشرطة وأخلت الساحة.

ومنذ الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس على الأراضي المحتلة في مطلع الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة الألمانية برلين أكثر من مرة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين احتفل بعض المشاركين فيها بحركة حماس.