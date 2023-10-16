فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة عرب وأوروبيين وأعضاء بمجلس الأمن لمناقشة الوضع بالمنطقة

أعربت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، اليوم الاثنين، عن تأييد بلادها لمقترح مصر بعقد اجتماع لبعض قادة الدول العربية والأوروبية وأعضاء بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالمنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الفرنسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم الاثنين في السرايا الحكومية في بيروت.



واستعرض ميقاتي مع الوزيرة كولونا العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والوضع الراهن في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.



وقالت كولونا خلال اللقاء "يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على إبقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لأن الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة" معربة عن "قلقها من الأوضاع في المنطقة".



وأضافت "إن فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية بالإضافة الى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما أنها تبذل جهداً لإيجاد إطار حل للقضايا المطروحة حالياً والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوب".



من جهته شدّد ميقاتي "على إجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة"، معتبراً "أن وقف إطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الأمر".



وكانت كولونا قد وصلت بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في إطار جولة تقوم بها لدول المنطقة، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.