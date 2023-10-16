رفع درجة الاستعداد بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال المصابين في قطاع غزة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدت الوزارة منذ بداية أحداث غزة برفع درجة الاستعداد، وتفعيل إدارة الأزمات والتواصل مع شمال سيناء لتنفيذ خطة الوزارة.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى العريش العام بشمال سيناء، إلى رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء، لاستقبال الحالات من قطاع غزة وفرزها، حيث إن الإصابات المتوقع وصولها للعلاج في المستشفيات المصرية هي "الكسور والحروق والمخ والأعصاب والجراحات الدقيقة، مؤكدا جاهزية الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع.

جاء ذلك قبل تفقد وزير الصحة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، لمستشفى العريش العام، ومعبر رفح البري بشمال سيناء.

كما تفقد الوزير والمحافظ، اصطفاف سيارات الإسعاف في منطقة أبو طويلة بالشيخ زويد، ومدى جاهزيتها لاستقبال مصابي أحداث غزة.

وأكد وزير الصحة، أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.