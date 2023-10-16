افتتاح البرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الأوقاف بالوادي الجديد

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الوادي الجديد، الأحد، حيث افتتح محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، ورفاعي الحقاني الأستاذ بجامعة الأزهر، والأستاذ جابر خليفة مدير إذاعة الوادي الجديد.

وأكد محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادة حكيمة ترعى هذا الوطن، مشيدًا بما تم ويتم من مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكات الطرق، وأنه يجب أن يعمل الإئمة على إبراز الصورة الحضارية المشرفة التي أصبحت عليها الجمهورية الجيدة بإنجازاتها المتعددة والمتنوعة.

وأكد أن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الداعية في جميع المجالات لمواكبة جميع التطورات، وأن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى.

من جهته أوضح رفاعي الحقاني بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال أئمتها في تجديد الخطاب الديني، مشيدًا بالبرامج العلمية والثقافية المتميزة التي تعقدها وزارة الأوقاف لتدريب أئمتها، حيث إنها فرصة لنشر العلم النافع وتبادل المعرفة والثقافة.

وأشار إلى أن هذه الدورات تصقل ثقافة الإمام والواعظة، فالعالم من حولنا يتحرك ويتطور بشكل سريع، فيجب علينا أن نواكب التطور الذي يحدث من حولنا من تنوير وتطوير للعقول وخاصة الأئمة والواعظات.