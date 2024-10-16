وزير الخارجية: مصر تضم فرصا استثمارية كبيرة

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن «العلاقات المصرية - الإسبانية متميزة»، لافتًا إلى أن «القاهرة تسعى لتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية الاستثمارية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، أن القاهرة ومدريد حريصتان على تعزيز التعاون بقطاع النقل والسكك الحديد، وقطاعات أخرى كالأدوية والزراعة والتصنيع.

وأشار إلى «الاتفاق على أهمية تحفيز الشركات الإسبانية على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، أخذًا بعين الاعتبار وجود بيئة مواتية للاستثمار في مصر».

وأكد أن «الحكومة المصرية اتخذت إجراءات في الفترة الأخيرة، كفيلة بخلق بيئة مواتية للاستثمار»، قائلًا إن هناك فرصًا استثمارية كبيرة متاحة، وعلى الشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الفرص.

ولفت إلى الاتفاق على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معلنًا تدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة على المستوى الحكومي، والتي سيكون لها دور مهم في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري.

وذكر أن المباحثات تناولت التعاون المشترك في دعم التنمية، مضيفًا: «الوزير الإسباني أخبرني بان مصر على رأس الدول التي يولي الجانب الإسباني أهمية لها في الميزانية المقبلة، والأمر محل تقدير من الجانب المصري لأنه يعكس عمق العلاقة».