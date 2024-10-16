حزب الله يستهدف عدة مواقع وآليات وتجمعا للقوات الإسرائيلية

أعلن حزب الله في عدة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا اليوم الثلاثاء عدة مواقع إسرائيلية في صفد والزاعورة وراميا .

وقال حزب الله إن مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا من بعد ظهر اليوم ثلاث جرافات ودبابة ميركافا على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها،واستهدفوا أيضا تجمعًا للقوات الإسرائيلية قرب موقع راميا بقذائف المدفعية، واستهدفوا دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن حزب الله قصف "مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية" بعد ظهر اليوم،واستهداف "قاعدة نفتالي قرب صفد بصلية صاروخية كبيرة" مساءا ، وأنه استهدف مساء اليوم مرتين "مربض الزاعورة بصلية صاروخية" .

واشتبك عناصر حزب الله في وقت سابق اليوم الثلاثاء مع قوة مشاة إسرائيلية عند أطراف بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان. واستهدفوا تحركاً لِقوات إسرائيلية في محيط موقع المرج الإسرائيلي بالصواريخ. وأسقطوا ليل اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول تشرين الأول/أكتوبر الحالي عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.