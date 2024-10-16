رئيس وزراء بريطانيا: ندرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن لندن تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاتهما بشان الحرب على غزة.

جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن اعتزام حكومته معاقبة سموتريتش على تصريحاته التي قال فيها إن «تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررًا»، وبن غفير لقوله إن «مرتكبي العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية أبطال».

وأجاب ستارمر بالقول: «نحن ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح»، وذلك حسبما نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، مساء الأربعاء.

وشدد على وجوب اتخاذ إسرائيل كل الخطوات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر، وتزويد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بالقدرة على العمل بشكل فعال.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن «الوضع الإنساني في شمال غزة سيئ للغاية، في ظل تدهور القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودخول كميات شحيحة من الغذاء خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة».

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: «يتعين على إسرائيل أن تضمن حماية المدنيين، وفتح الطرق للسماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة».

وأشار إلى أن بريطانيا، بالتعاون مع فرنسا والجزائر، دعت اليوم إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمعالجة هذه المسألة.

وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي في ظل استمرار الصراع.

ولفت إلى أن «المملكة المتحدة اتخذت قرارًا صعبًا الشهر الماضي، بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في غزة».

وأكد في الوقت نفسه، أن «قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، لا يغير من دعم بلاده الثابت لأمن إسرائيل».

وذكر أن بلاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.