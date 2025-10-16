 رئيس جامعة بنها يفتتح معرض المشروعات الطلابية ويشجع المشاركة المجتمعية - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 1:52 م القاهرة
رئيس جامعة بنها يفتتح معرض المشروعات الطلابية ويشجع المشاركة المجتمعية

محمود عواد
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 1:46 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 1:46 م

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرضًا للمشروعات الطلابية الخاصة بالعلوم الإنسانية، والذي عُقد على هامش المؤتمر الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها.

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، خلال المعرض، ومرافقوه عددًا من مشروعات الطلاب، والتي بلغ عددها 17 مشروعًا من كليات الجامعة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخاصة بالطلاب ذوي الهمم.

وأثنى رئيس الجامعة على مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين في المؤتمر، واستمع إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب، والتي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤكدًا تقديم كل الدعم للطلاب لتعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع، وبناء جسر تعاون بين مختلف الطلاب.

فيما أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلى أن المؤتمر الطلابي الرابع للعلوم الإنسانية، والذي يُعقد تحت عنوان "أخلاقيات البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة"، يشارك فيه 6 كليات بالإضافة إلى ذوي الهمم، لافتة إلى أن المعرض يأتي في إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

