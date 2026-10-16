محافظ البحر الأحمر يصدر حركة تنقلات داخلية بالديوان العام والمدن والأحياء

أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم ، حركة تنقلات داخلية شملت عددًا من إدارات الديوان العام والوحدات المحلية للمدن والأحياء.

يأتي ذلك في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة بالجهاز الإداري لمحافظة البحر الأحمر، والعمل على تطوير منظومة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتأتي الحركة في إطار رؤية المحافظة لتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق المزيد من التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات التنفيذية، بما يسهم في سرعة إنجاز مصالح المواطنين وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تستهدف الحركة تعزيز كفاءة منظومة العمل التنفيذي، والاستفادة من الخبرات والقدرات الإدارية، بما يدعم سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف المحافظة نحو تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات.