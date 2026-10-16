نائب وزير الصحة يعقد اجتماعين موسعين بشمال سيناء لمتابعة تطوير المنظومة الصحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعين موسعين بديوان عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، بحضور قيادات الطب الوقائي بالوزارة والمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية والفنية، لمناقشة نتائج المرور الوزاري ومؤشرات الأداء وسُبل تطوير الخدمات الطبية.

وأشاد نائب الوزير بالتطور الملحوظ الذي شهدته الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الأخير، وكرَم عددا من النماذج المتميزة، ووجه بصرف مكافآت لفرق وإدارات تقديرا لجهودها، مؤكدا ضرورة تنفيذ التوصيات وتلافي الملاحظات ومواصلة المتابعة لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

ووجه الدكتور عمرو قنديل الشكر للدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على جهوده في تطوير المنظومة الصحية، فيما أعرب الأخير عن تقديره لدعم الوزارة وتوجيهاتها.

وعلى هامش الزيارة، وجه النواب فايز أبو حرب وسعيد العماري ورحمي بكير الشكر لقيادات وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، تقديرا للجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.