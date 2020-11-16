تتأثر البشرة في فصل الشتاء بالهواء البارد والمياه الساخنة والملابس الثقيلة ولذلك تصبح جافة وأحيانًا متشققة، ولهذا تحاول المرأة الاهتمام بنفسها في فصول الشتاء أكثر من الصيف.

ووفقًا لمدونة "نيكا" الهندية الخاصة بمستحضرات التجميل، فإن أول شيء على المرأة فعله هو استبدال غسول الجسم الذي يحتوي على نسبة كبيرة من العطور والكحول بنوع أكثر لطفًا وخاليًا من هذه المكونات ومن الرغوة أيضًا، لتغذية البشرة بدلًا من جعلها خشنة وجافة، وأفضل غسول هو الذي يحتوي على مرطبات مثل الصبار.

كما يجب خلال تنظيف البشرة أو الاستحمام، عدم استغراق وقت طويل مع تجنب استخدام المياه شديدة السخونة لأن هذا يفقد الجلد الزيوت الطبيعية ويجعله جافًا.

وعندما يصبح الجلد جافًا ومتقشرًا، فهذا يعني أنه بحاجة إلى التقشير لأن خلايا الجلد الميتة تقلل من رطوبة البشرة وهذا يزيد من جفافها، ولكن يجب خلال التقشير استخدام منتج لطيف على الجسم وخال من حمض الساليسيليك وحمض الجليكوليك وعدم تجاوز مرات التقشير عن مرتين أسبوعيًا؛ لأن أكثر من ذلك يكون له مفعول عكسي وقد يؤدي لظهور الحبوب بأنحاء الجسم.

ويعد ترطيب الجلد خلال فصل الشتاء جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة، خاصةً بعد التقشير، ويفضل استخدام مرطبات طبيعية مثل زيت البابونج واللافندر والياسمين والليمون وخشب الصندل، لأنها لطيفة على البشرة أكثر من منتجات الترطيب المباعة في الصيدليات، ويفضل خلال الاستحمام وضع بضع قطرات من أحد الزيوت في الماء لتغذية البشرة والحفاظ عليها من كثرة استخدام الماء الساخن، وهذا سيكون له نتيجة فورية؛ حيث ستلاحظ المرأة زيادة نعومة البشرة، وفي حالة الرغبة باستخدام مرطب صناعي، فيجب أن يكون خال من الرائحة التي غالبًا ما تتسبب في تهيج الجلد.

كما يجب استخدام مرطبات طبيعية أو كريمات غير قاسية يوميًا على اليد والأظافر والكعب؛ لأنها من أكثر الأماكن التي تتعرض للتقشر في الشتاء، بجانب عدم نسيان الواقي الشمسي بحجة أن الشمس ليس قاسية في فصل الشتاء مثل الصيف؛ لأن تأثير الأشعة فوق البنفسجية يظل كما هو، ويفضل وضع الكريم قبل الخروج في الشمس بـ15 دقيقة.