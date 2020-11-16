وكيلة تعليم بني سويف تتفقد المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

تفقدت اليوم الإثنين، سهام يوسف وكيل الوزارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والتي تضم 176 طالبًا موزعين على الصفوف الأول 78 طالبًا، والثاني 47 طالبًا، والثالث 51 طالبًا بحضور كمال عمران مدير المدرسة.



واطمأنت وكيل الوزارة، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأكدت من استخدام كاشف الحرارة، والكشف على المعلمين والطلاب قبل دخول المدرسة، وكذلك التزام الجميع بارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد داخل الفصول.



كما تفقدت فصول المدرسة، ومعامل الحاسب الآلي وورش العملي للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.



وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه يتم تنفيذ خطة المتابعة الميدانية لجميع المدارس، وذلك من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات التعليمية بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية، والتي تتضمن تسيير أتوبيسات للمرور على المدارس يوميًا تضم موجهي المواد الدراسية والتوجيه المالي والإداري لمتابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة.