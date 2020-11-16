سنغافورة: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 58 ألفا 124

سجلت سنغافورة اليوم الاثنين خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 58 ألفا و124 .



وذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الاثنين أن جميع حالات الإصابة الجديدة قادمة من الخارج و تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة، حسب وزارة الصحة.



ولم يتم فيه تسجيل أي حالات إصابة جديدة محلية ولا من مهاجع العمال في البلاد.



ومن جهة أخرى، تعتزم السلطات السنغافورية إتاحة عمل اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) للجميع، اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل، حيث سيتمكن أي شخص من عمل الاختبار، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بسبب تفشي الجائحة.