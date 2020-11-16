ينفرد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس "، في حلقة خاصة و استثنائية غدا الثلاثاء، في العاشرة والنصف مساء على شاشة الحياة، بأول لقاء مع الحاجة شهيرة بعد رحيل الفنان محمود ياسين وبحضور أبنائها رانيا وعمرو محمود ياسين.

وتكشف شهيرة أسرار خاصة عن حياة محمود ياسين الشخصية، وأصعب المواقف التي مرت عليه في حياته، كما تحكى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الوفاة.

وتكشف لأول مرة عن وصية محمود ياسين لها، والتي لا يعرفها أولاده، كما تكشف عن مفاجأة تسجيل محمود ياسين للقرأن الكريم بصوته.

وأوضح عمرو الليثي، أن برنامج واحد من الناس يستضيف شخصية عظيمة، وفريدة وفنانة لها تاريخ عظيم وزوجة فنان عظيم.

ووجه الشكر لها وبخاصة أن أول ظهور بواحد من الناس.

وأعربت شهيرة عن سعادتها قائلة: "أنا مبسوطة إنى هاكون معاك انت عارف انت غالي على الأسرة كلها".

وتذاع الحلقة يومى الثلاثاء الساعة 10.30 مساءً، والأربعاء الساعة 10 مساءً على شاشة الحياة.