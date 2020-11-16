 مقتل 3 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات بإقليم قندوز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 3 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات بإقليم قندوز

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:31 ص

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان مقتل ثلاثة أفراد من قوات الامن، في اشتباكات عنيفة مستمرة منذ الليلة الماضية بين القوات الحكومية وعناصر من طالبان بمنطقة "داشت أرتشي" في إقليم قندوز شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن المتحدث باسم حاكم قندوز، عصمت الله مرادي القول، إن الاشتباكات بدأت بعد أن هاجمت طالبان قوات الأمن في منطقة "داشت أرتشي".

وقال مرادي إن "ثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون، في الاشتباكات الجارية"، مضيفًا أنه قد "تم إرسال تعزيزات إلى الإقليم لدعم القوات الأمنية في المنطقة".

وذكر أن القوات الجوية أيضا تعمل على دعم قوات الأمن في الاشتباكات.

وأوضح أنه "حتى الآن، قتل ثمانية من عناصر طالبان وأصيب 13 آخرين"، مشيرًا إلى أن "قوات الأمن تحاول حاليا التصدي لهجوم طالبان".

وكانت طالبان قالت أمس الأحد إنها هاجمت مواقع أمنية في منطقة "داشت أرتشي".

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